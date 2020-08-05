影》太平洋試射 美首曝高超音速飛彈擊中目標震撼畫面 17:082020/08/05 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國高超音速飛彈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國陸軍和海軍正聯手開發高超音速武器，而陸軍4日在年度太空與飛彈防禦（Space and Missile Defense，SMD）座談會的視訊簡報中，首度公開了今年稍早試射高超音速飛彈，並擊中目標的畫面。 據《動力》（The Drive）網4日報導，這次試射名為「飛行實驗2」（Flight Experiment 2），而未來研製成功的飛彈將供地面部隊和潛艦發射。 Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF— CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020 (中時新聞網) #高超音速飛彈 #太平洋 #美國 #試射 #擊中目標 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 韓國研擬輕型航艦 做為遭北韓偷襲的反擊力量 - 海軍 影》太平洋試射 美首曝高超音速飛彈擊中目標震撼畫面 - 戰略 俄羅斯MD-160地效飛行器 最後一趟旅程 - 軍事 影》戰巡南海 陸至少出動6架蘇-30MKK武裝俄製空對空飛彈 - 軍事 美國陸軍啟動未來戰車研發 預計比M1小而輕 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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