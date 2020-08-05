美國陸軍和海軍正聯手開發高超音速武器，而陸軍4日在年度太空與飛彈防禦（Space and Missile Defense，SMD）座談會的視訊簡報中，首度公開了今年稍早試射高超音速飛彈，並擊中目標的畫面。

據《動力》（The Drive）網4日報導，這次試射名為「飛行實驗2」（Flight Experiment 2），而未來研製成功的飛彈將供地面部隊和潛艦發射。

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020

(中時新聞網)