外資連續二個月淨匯入。金管會5日公布，7月外資淨匯入9.34億美元（約合新台幣276億元），連同6月淨匯入41.35億元，等於外資6、7月就回頭近新台幣1,500億元，也是近四年，首次在現金股利旺季的7月，外資仍呈現淨匯入。

不過，6月及7月陸資是淨匯出100萬及600萬美元，即約新台幣2億元出頭，合計外資與陸資連二月淨匯入50.62億美元，陸外資累計匯入餘額2018.38億美元，即還有新台幣5兆9,542億元的陸外資動能在國內資本市場。

因為台股現金股利豐厚，2017到2019的三年間，外資在7、8月現金股利發放旺季，多數呈現淨匯出的情況，金管會亦會解釋外資將現金股利匯出，進行部分獲利了結，2011年到今年的10年之間，外資7月呈現淨匯出的就占了6次，7月及8月連續淨匯出則達五次。

而7月外資仍是淨匯入的則有2013年7月淨匯入27.68億美元、2014年7月淨匯入18.1億美元、2016年7月淨匯入27.04億美元，今年7月則是10年來第四季7月外資淨匯入。

今年外資（含陸資）在2到5月連續呈現淨匯出，合計淨匯出金額181.135億美元，等於約有新台幣5,434億元的資金撤出台股，主要是新冠肺炎造成全球資本市場波動，部分基金在海外有贖回的資金壓力，因此在亞洲部分市場變現。

但6月開始，外資回頭41億多美元，7月仍是淨匯入趨勢，累計今年前7月外資（含陸資）仍是淨匯出117.619億美元，還是史上同期外資淨匯出的新高金額。

(工商 )