智伸科7月因汽車缸內直噴引擎（GDI）、汽油高壓泵浦本體等相關汽車零組件產品拉貨力道逐步增溫，醫療及電子兩大事業部出貨穩定增長，合併營收攀升至6.67億元，創單月新高。智伸科預期下半年營收有機會優於上半年。

智伸科今（5）日公布，自結7月合併營收攀升至6.67億元，創單月營收新高紀錄，比6月成長21.34％，也較去年同期營收成長4.34％。前7月合併營收36.95億元，年減14.66％。智伸科表示，7月營收增長增受惠於主要汽車客戶針對旗下汽油高壓泵浦本體、缸內直噴引擎(GDI)等相關汽車零組件產品的拉貨力道逐步增溫外，醫療及電子兩大事業部出貨表現也比6月成長，全球新車銷售市場受疫情負面衝擊對公司營運影響減緩，台灣、大陸三生產基地的平均產能利用率持續提升。

智伸科指出，根據標準普爾全球市場研究指出，今年全球電動車銷量雖受大環境不確定因素影響，年減5.8％。但隨著下半年新車銷售市場持續復甦，預估2024年全球電動車的銷量將達620萬輛，相較2019年銷量成長幅度達3倍以上，給予電動車相關供應商拓展業務空間。

智伸科表示，智伸科汽車馬達、轉向、安全系統等相關零組件產品為電動車車款的關鍵零組件之一，積極與主要客戶開發系統中相關零組件新產品，有望隨產品的滲透率提升，將推進集團搶占新能源車與電動車市場份額速度優於同業之表現，保持未來營運長期穩健成長。

智伸科表示，展望2020年第三季，維持審慎樂觀看法。即便全球景氣仍存在著不確定性因子的風險，但觀察各國新車銷售市場年減率的衰退幅度有接續收窄的情況，將對汽車產業帶來正面的助益，智伸科卯足全力與主要客戶密切討論後續訂單出貨時程之安排，同時也不間斷的與客戶鑽研開發新技術應用的新零組件產品，以期客戶的拉貨力道提升，伴隨著智伸科優化產品結構、嚴控費用支出、彈性調配產能等多方面執行的效益展開，今年整體下半年營運有機會優於上半年。

(工商 )