國際磁磚品牌「MML瑪摩麗磁」，近年突破建材業的尺寸與國界限制，今年首度擴展至義大利市場，於當地原產、原裝、直輸，成為全球最大尺寸薄板磁磚的供應商之一！義大利進口大尺寸薄板磁磚一整片最長可達320cm、需要6個人同時搬運，新品項7/9在台中曝光以來，吸引包括豪宅建商、室內設計師、連鎖商業空間等上千位客戶參觀，預購訂單已迅速衝破千萬大關。

「MML瑪摩麗磁」是日本KOWA公司與法國AC＆C合作成立，至今已擁有50多年歷史，行銷全球百餘國，被業界稱為「磁磚界的賓士」，連續4年榮獲世界品牌獎（World Branding awards）殊榮，與愛瑪仕、勞力士、LV、法拉利、Mercedes Benz、BMW等國際品牌齊名。

瑪摩麗磁更率先推出世界生產計劃，深入世界磁磚五大產區，分析出各產區生產優勢，輔以MML高品質的水準進行設計及生產，包括高硬度、高抗折、超低吸水率、抗汙表面等四大特性，已是不少豪宅建商及頂級客層指定選用品牌。

瑪摩麗磁執行副總黃曜權表示，「MML瑪摩麗磁」自1996年起便深耕台灣磁磚市場，有別於一般通路商通常會代理多樣品牌，瑪摩麗磁採用單一品牌的經營模式，除貨源供應穩定，也能透過全球集單生產製造的方式，提供極具競爭優勢的價格，目前包括MARAZZI、RAGNO、Casa dolce casa等全球前十大磁磚品牌，也都採用這樣的經營模式，儼然是目前頂級磁磚品牌的趨勢。

瑪摩麗磁業務部協理李思慧指出，義大利的磁磚在世界上無論是生產設備或紋路設計皆為業界翹楚，這次引進的大尺寸薄板，除了擁各式豐富紋理及不同面感，如拋光面、仿古面、蛋殼面等，選擇性豐富，且厚度僅6mm，可有效達到建材輕量化，薄板磁磚還可依據不同需求進行各式裁切或拼貼，在施作及後續維護上都相當方便，更能減少接縫，加深空間的延展性，已漸漸成為目前豪宅裝修的主流。

此外，李思慧強調，噴墨印刷的技術如今已十分完熟，磁磚紋路的效果與石材、木紋差異極小，尺寸部分最大則可提供到120x270cm、160x320cm，彰顯出簡約大器的美感，適合建商運用於大廳、商業空間、主題牆等等設計。目前已吸引包括台北「陶朱隱園」、「台北101」；台中「雙橡園1617」、「萬楓酒店」、「頂粵吉品」等案場選用。

(工商 )