徐懷鈺最近忙於練團，將以「夏天限定樂團」形式演出。（Yuki工作室新聞稿）

徐懷鈺將在8/21及8/23登上Legacy台北與台中場，舉辦《你約我在夏天見面》演唱會，為了給粉絲們全新的視覺聽覺享受，徐懷鈺嚐試了許多第一次，她最近緊鑼密鼓的在排練，因為在樂團聖地Legacy舉辦，她透露一開始的想法就是「我要成為樂團主唱」，於是找來樂手老師、音樂總監、發聲老師等等，她說：「就是集訓啊，這場演唱會是我在線上承諾給歌迷的，雖然準備時間很短，但我就是想給大家不一樣的，也希望大家看了這場演唱會後，會有更多的正能量。」

第一次當主唱，除了所有歌曲要重新編排之外，徐懷鈺也和樂手們培養默契，和以前完全不同的演出模式讓她笑稱：「好忙，練團、上課，還要想在舞台上怎麼呈現？！但很充實，感覺跟夏令營一樣，回到校園生活。」

此外，徐懷鈺還下定決心再學一樣樂器，並且要在演唱會上讓大家驗收成果，至於學了什麼樂器，她神秘的說：「先講就沒有驚喜了啦！我以前有彈過Keyboard，也學過一點點吉他，現在重新當學生只覺得很好玩，但，壓力也不小，這陣子忙到還有時候睡不著，只希望大家到時看了覺得喜歡就好了。」

而她也推出了一款充滿搖滾精神的週邊T恤，黑色為底是酷帥、紅色奔放的字很熱情，而且除了看表演之外，平常日子裡還很實穿，她說：「我在練團的時候唱得很開心，這兩場限定演出我自己都想要在台下看，台上台下一起搖滾一定更好玩，到時大家記得，帶著你的熱情，穿著黑色T恤，一起來搖滾哦。」徐懷鈺《你約我在夏天見面》演唱會台北、台中場已於iNDIEVOX售票網與全台7-11 ibon機台開賣。

徐懷鈺最近忙於練團，將以「夏天限定樂團」形式演出。（Yuki工作室新聞稿）

徐懷鈺最近忙於練團，將以「夏天限定樂團」形式演出。（Yuki工作室新聞稿）

(中時 )