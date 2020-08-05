這起家庭悲劇發生在廣西賀州，一名女子受不了丈夫長期家暴，趁丈夫晚上熟睡時，夥同兒女殺害丈夫，最後再將屍體棄屍在樹林裡，法院依故意殺人罪，分別判處女子與兒子10年以及7年有期徒刑，女兒則另外審判。

兇嫌陳姓女子長期遭何姓丈夫家暴，2018年何男就曾因為毆打妻子，被警方拘留，陳女身心備受煎熬，去年2月，她與兒女共謀計畫殺害丈夫，隔天深夜趁何男熟睡時，先用繩子將他綁起來，叫兒女用枕頭摀住嘴、抓住手腳不讓何男反抗、求救。

接著兒子持刀刺何男頸部，陳女則用鐵鎚爆頭，何男斷氣後母子三人用棉被包裹屍體，棄屍在距離住家200公尺的樹林裡，事後何女清洗房間血跡，隔天再將床鋪、衣物等命案相關物品燒毀。

去年3月何女主動到警局自首，法院審理此案，何女故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；且整起命案中扮演主導的角色，兒子起次要輔助作用屬共犯，由於死者何男長期對妻子、兒女家暴，對本案的發生有過錯責任，因此被告可以酌情從輕量刑。

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(中時新聞網)