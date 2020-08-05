63歲郭女士(中)經茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊（右）給予藥物治療，並指導他多食用高鈣食物並適度運動，HOLD住骨密度。（馮惠宜攝）

台中茂盛醫院呼籲民眾可利用三倍券到醫院進行骨密檢查，除了能救自己一命，更能救救國內經濟（馮惠宜攝）

63歲退休護士郭小姐6年前騎車跌倒，造成手腕骨折及手肘關節脫臼，之後經常腰酸背痛，甚至連坐馬桶就會劇痛，後來才發現車禍撞擊那剎那竟然腰椎也壓迫性骨折，仔細追究是骨質疏鬆所致，幸經過治療，並調整飲食及生活習慣，骨質不再惡化，婦人5日現身說法，呼籲民眾一定要定期做骨密度檢查。

台中茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊指出，郭女士在跌倒手部觸地骨折，但卻也同時腰椎骨折，極可能是骨質疏鬆造成，幸好即時發現，並透過藥物治療，配合多吸收高鈣食物，加上曬太陽，並配合運動，HOLD住骨質流失的速度，目前再檢查骨密度已上升3％。

呂昀珊說，根據調查國人多在發生骨折之後，才知道自己患有骨鬆，且曾經骨折的人再發生骨折的機率竟是翻倍成長，永久失能也高達30％，無法走路有40％，無法獨立生活的更是突破8成！但骨折患者竟然只有不到1／3的人有接受治療，卻不知其一年內致死率竟高達20％！以上數據都再再顯示：骨鬆是比癌症更兇猛的隱形殺手，她呼籲民眾強化警覺性並積極檢查、就醫治療。

(中時 )