三星（Samsung）於今晚舉行Galaxy 2020 Unpacked發表會，除了發表Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra兩款手機，以及首款5G平板Galaxy Tab S7 / S7+ 之外，也發表了最新一代智慧手錶Galaxy Watch3以及全新的藍牙無線耳機Galaxy Buds Live，將帶給消費者一系列全新的選擇。

Galaxy Buds Live具備主動降噪功能

Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，具備鏡面質感外觀、類似豌豆搶眼造型，搭配以珠寶盒為設計概念的充電盒，與Galaxy Note20系列一樣提供銅(Mystic Bronze、白(Mystic White)、黑(Mystic Black)三大經典色系。

Galaxy Buds Live三色。（黃慧雯攝）

Galaxy Buds Live細部照片。（黃慧雯攝）

為增加配戴時間與舒適性，Galaxy Buds Live採用耳塞式設計，時尚造型符合人體工學，並增加透氣孔構造降低閉塞感，長時間配戴下能更舒適。更首度搭載主動降噪（ANC）功能，可降低多達97%的火車和公車等低頻噪聲，讓你更好的沈浸在音樂世界裡。

Galaxy Buds Live搭配AKG調校12mm驅動單體、三麥克風設計(2外部波束成形+1内置麥克風)提升音質與通話體驗，也新增低音管設計，音效更加震撼。配備聲音擷取單元(運動加速計)能感應配戴者下巴移動及骨傳導振動，將其轉換成語音信號，強化收音品質。

單次充電可以使用8小時，搭配充電盒可額外增加21小時電力（在ANC關閉的條件下），總共可帶來最長29小時電池續航力。支援快充（USB Type-C充電介面），充電5分鐘即可暢聽一小時的音樂。也支援三星手機的音樂分享功能，可以跟一樣擁有Galaxy Buds的好友共同分享好音樂。在台定價與上市時間尚未公布。

最新一代智慧手錶Galaxy Watch3。（黃慧雯攝）

Galaxy Watch3 首度支援量測血壓功能

IDC研究數據顯示，2020年第一季全球穿戴式裝置出貨量比同期增長29.7%，顯示智慧穿戴裝置需求攀升。三星推出Galaxy Watch3，搭載齊全的健康與運動追蹤功能，還有時尚外型，能滿足追求生活態度的玩家。

Galaxy Watch3具備多樣化健康追蹤功能，具備量測血壓、心電圖、血氧飽和度等功能（血壓量測與心電圖功能，要等通過台灣相關法規才會開放，目前僅在南韓地區開放），也支援跌倒偵測功能，可在跌倒時主動發送GPS位置、提醒訊息，並撥打電話給指定的緊急聯絡人（若跌倒時手機不在旁邊，僅eSIM版本可支援撥打電話功能），也可觀測睡眠情況。相關個人健康資訊將由三星的安全平台Samsung Knox進行資料保護。

運動功能上，支援跑步即時回饋·可讓用戶方便調整姿勢與步伐；跑後分析回饋、最大攝氧量等資訊，則可協助打造更高效訓練。Samsung Health居家運動類別中新增120種以上運動組合，不論待在室內戶外皆是最佳教練。如果配戴Galaxy Watch3，同步將運動教學影片同步到電視上收看時，手錶上的健康偵測資訊（例如心跳）也會同步顯示在電視上，不需要一邊運動一邊轉頭觀看手錶。

Galaxy Watch3也強化個人行動體驗，彷彿私人助理・可接收每日簡報，包括天氣預報、個人行事暦提醒等。支援跨設備同步功能，讓你不會錯過任何電話或短信，因為所有通知都會在手錶上彈出。

Galaxy Watch3搭配實體錶圈功能，旋轉即可選擇多樣化功能，操作上相當直覺。時尚錶面設計・共推出45mm、41mm兩種尺寸選擇，另提供鈦金屬版本。螢幕則由1.3吋提升至1.4吋，重量53g較前代(63g)更加輕薄。消費者還可以透過 Galaxy Wearable 應用程式或Galaxy Store中下載各式錶面（支援8萬種以上）・盡現個人風格。

(科技)