友善身障人士行的方便，台中市府交通局今年3月開始試辦「台中市身障人士進出公有停車場免銷單服務」，目前全市共有28座公有路外停車場提供此服務，交通局強調，未來將持續擴大試辦範圍，預計111年將達到全市所有公有停車場都提供此服務。

根據規定，領有黃色「身心障礙者專用停車位識別證」者目前可享4小時免費停車，而若是持有粉紅色或藍色的「身心障礙者停車證」、懸掛身心障礙者專用車牌者則可享有全日免費停車規定，但以往，這些身心障礙者將車輛停置在停車場內，離開前必須先銷單，造成諸多不便。

為了幫助身障者更加便利，交通局長葉昭甫表示，今年3月開始陸續在公有停車場試辦免銷單服務，只要持有愛心卡或身心障礙者專用停車證者，就不必再特別走到管理室辦理銷單，只需要透過多卡通驗證身分、確認身障停車證是有效期限，機器就會自動折抵免費停車時數。

葉昭甫指出，目前全台中共有28座公有路外停車場已開始實施免銷單服務，從3月試辦開始，短短3個月即吸引236人申請，目前通過審核者達205人，未來將持續擴大辦理場域，目標在111年達到全市公有停車場都適用。

(中時 )