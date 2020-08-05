伴隨鋼構產品銷量增加，春源(2010)Q2稅後淨利為0.92億元、年增26.02％，累計上半年稅後淨利為1.52億元、年增52％，每股稅後淨利為0.24元，優於去年同期的0.16元。

(工商 )

#春源 #稅後淨利 #伴隨 #鋼構 #銷量