22歲王姓男子日前在台中市西屯區經貿路與黎明路口騎車閒晃，保安大隊特警趨前盤查，發現王藏有毒品小惡魔果汁包共35包，（毛重逾313公克）及3級毒品愷他命14包（毛重41公克），王男坦承幫人運送毒品到夜店，警訊將王依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送偵辦。

警方先在王的機車置物箱發現3包小惡魔果汁包，在另1紙袋內發現大量毒品、小惡魔果汁包32包；印有「小惡魔」圖樣，新興毒品變身為果汁包，容易引發青少年的好奇心，嘗試看看；警方帶回檢測後發現是第二級新興毒品甲基卡西酮類，吸食後會有失去理智、發瘋及幻覺等症狀，吸食後嚴重戕害青少年身心健康。

警方指出，暑假期間，毒販利用新穎外包裝，吸引青少年注意，另外販毒集團也會潛入夜店、KTV等場所，誘惑年輕人吸毒，警方近來針對易滋事重點場所，實施擴大臨（路）檢勤務，保安大隊特警並在各重要路段及聯外道路規劃「封城路檢」，強力打擊不法；奉勸青少年遠離毒品危害。

(中時 )