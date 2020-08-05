三星在Galaxy 2020 Unpacked發表會，同步揭曉了首款5G平板—Galaxy Tab S7與Galaxy Tab S7+(亦提供Wi-Fi、LTE版本)並搭載高通Snapdragon 865+行動平台，為工作和娛樂賦予強大的性能。

三星首款5G平板Galaxy Tab S7/S7+，分別採用11时、12.4吋螢幕。（黃慧雯攝）

三星首款5G平板Galaxy Tab S7/S7+側面機身。（黃慧雯攝）

三星首款5G平板Galaxy Tab S7/S7+側面機身。（黃慧雯攝）

Galaxy Tab S7搭載11时LTPS TFT顯示螢幕，電池8000mAh・支援45W閃電快充，側邊指紋辨識；Galaxy Tab S7+搭載 12.4吋sAMOLED顯示螢幕・10,090mh電池支援45W閃電快充·光學指紋辨識。Galaxy Tab S7與Galaxy S7+共推出 6GB+128GB / 8GB +256GB 版本，支援microSD最高可擴充至1TB。

全新的Galaxy Tab S7、S7+，搭載與GalaxyNot20系列同等級S Pen（ 可透過磁吸式收納在背面指定位置），亦同步搭載跟Galaxy Note20系列一樣的語音同步筆記、PDF匯入筆記等便利功能，不論繪畫、筆記得心應手。使用者透過登入三星帳號，即可輕鬆與智慧型手機、電腦自動同步Samsung Note・快速存取、管理筆記，在跨裝置間無縫銜接創作靈感。

透過全新One UI 2.5多工處理功能可以同時工作、串流影音、上網和作筆記。升級版多重視窗功能有助於提升工作效率，除了可同時開啟5個視窗外 另可利用螢幕分割開啟三個多工視窗·並可透過應用程式組(APP Pair)功能自訂同時開啟應用程式，想要再追劇同時跟朋友聊心得、搜尋演員，都不是難事；觀看線上教學影片更渴同步做筆記。

側螢幕面板(EdgePanel)提供與Galaxy智慧型手機類似的功能・可以快速打開所需的服務，立即訪問最常用的應用程序。進階 Samsung DeX提供個人電腦般的裝置操作體驗，可利用無線網路連接至相容的電視和顯示器，與同事分享螢幕畫面。此外，使用書本式鍵盤皮套即可從個人電

腦切換至平板模式，鍵盤整合Android和個人電腦的各項優點，並加入個人電腦及觸控板手勢控制。

Tab S7、S7+在三星與Microsoft緊密合作之下，預計今年年底使用者可無縫控制Tab S7、S7+與Windows兩個作業系統間的連結與與傳輸，敬請期待。

Galaxy Tab S7系列具備16:10顯示比例、120Hz畫面更新頻率(為前代的一倍)、AKG調校四喇叭，不僅適合用於工作，暢玩遊戲、追劇也是完美搭配。Tab S7、S7+還可以最大程度地減少有害藍光，呵護眼睛健康。此外用戶還可享用専屬Xbox Game Pass Ultimate的訂閱服務，串流最新遊戲 並連接藍牙控制器，將平板變身移動遊戲螢幕，放大遊戲體驗。

Galaxy Tab S7、S7+鏡頭位置均調整，移至橫向模式的中間位·確保與親友視訊通話時，使用者的眼神不會偏移。另相機新增一鍵拍錄功能，運用Al技術提供不同角度多張照片、影片，確保拍攝時不會錯過值得紀錄的瞬間。

三星尚未公布Galaxy Tab S7、S7+售價與推出時間，還有周邊產品的定價，消費者可等候三星官方公佈的進一步資訊。由於Galaxy Tab S7系列支援5G，很有可能也可與電信方案搭配購買。

(科技)