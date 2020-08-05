台灣證券交易所將在8月13、14及21日舉辦7場次「第一上市公司線上財務業務說明會」，會中將由公司代表以線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次財務業務說明會分別為：

8月13日：茂林-KY(4935)、基士德-KY(6641)、波力-KY(8467)。

8月14日：艾美特-KY(1626)、科嘉-KY(5215)。

8月21日：鼎固-KY(2923)、康友-KY(6452)。

(時報資訊)