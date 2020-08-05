義隆(2458)、聚積(3527)今(5)日宣布策略聯盟，力拚打造雙贏，雙方將挾各自優勢，創造出全球領先的新產品，目前鎖定三大領域，包括智慧穿戴(Micro LED Driver+Tcon)、NB(Mini LED Driver+LTDI)以及智慧顯示器(Mini LED Driver+Touch W/Pen)，由於目前Mini LED已經有蘋果走在前面，所以雙方看好該領域會是最快有產品問市，最快年底就會出來給客戶。

義隆、聚積策略聯盟，由於聚積在全球Mini/Micro LED驅動晶片的應用市場具有領先的地位，義隆在全球觸控以及指紋技術的應用產品筆電市場有高市場佔有率的優勢，雙方商議達兩年時間，決議攜手策略聯盟，瞄準三大產品，包括智慧穿戴(Micro LED Driver+Tcon)、NB(Mini LED Driver+LTDI)以及智慧顯示器(Mini LED Driver+Touch w/Pen)，其中Micro LED Driver、Mini LED Driver為聚積提供，Tcon、LTDI以及觸控晶片則為義隆強項，雙方的合作，看好可以發揮1+1大於2的綜效。

義隆董事長葉儀(日告)、聚積董事長楊立昌今日均表示，看好Mini LED在NB的這一塊產品會最先出來，因為現在已經有蘋果走在前面，聚積也已經有不少Mini LED的客戶，更有利於產品導入客戶端；至於Mirco LED，則預計落在明年產品出來，因為這是一個比較創新的產品，也需要相對應用面配合，聚焦在全球幾個特定供應商，會積極洽談，但因為是一項新技術，所以會是一個挑戰。

由於義隆在代筆晶片上在業界具有優勢，所以葉儀(日告)也預告，雙方合作的三領域產品，未來都一定會走向帶筆發展。

(時報資訊)