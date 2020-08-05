芬園鄉九角頭迎天公是深具歷史的傳統民俗。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大城鄉要營造單車漫遊環境。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

大城鄉要打造運動公園。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

拚創生！彰化縣政府陸續向會發發提案16鄉鎮公所地方創生計畫，芬園鄉8項提案3394萬元、埔心鄉提案3項2193萬元、大城鄉提案4項1912萬元等三案，搶先過關，總計7499萬元，地方振奮，也有好奇「都是綠色執政鄉鎮？」縣府指出不少計畫審核中，都可望再過關。

為了解決城鄉失衡，行政院推動地方創，由鄉鎮從下而上彙整具地方特色、適地適性的「方創生計畫」，提報國發會通過後再媒合部會資源來落實，縣市政府則站在協助或參與協助立場。

彰化縣除了人口密集彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮、大村鄉、湖溪鄉等沒被列入外，其餘19個鄉鎮都符合申請資格，共16個鄉鎮為了這次計畫拚了。巧得是獲通過計畫都是綠色執政鄉鎮，但縣府指出，芬園、大城都是彰化縣人口最少鄉鎮，分別才1萬多人、埔心鄉也才3萬多人。縣府綠能暨經濟發展處指出，審核標準在帶動就業、人口和建立品牌。

芬園鄉公所是「窮」出了名，負債7000萬元，不過楓坑米粉、風光等都超有特色，去年蔡英文總統來鄉長林世明直呼什麼建設都籌不出自籌款，這次提案最多，扳回了一城，包含米粉產業行銷、炮陣地休閒步道暨觀景平台、自行車鐵馬驛站暨旅客服務中心、芬園庄役場地方創生活化、芬園鄉運動休閒廣場、農村市集暨音樂會活動、芬園鄉九角頭迎天公觀光文化節、長照Ｂ據點耐震補強修繕等8項，獲通過經費也是最多，共3394萬元。

埔心鄉提案樂活生活環境亮點營造計畫、鄉內公共運輸環境改善計畫、福佬客庄創生藝術駐鄉計畫等3項。

大城鄉提案發展六級農遊體驗、建立在地產產品牌及研發特色農產品、整建遊憩景點，營造單車漫遊環境、運動公園等4項。

此外，社頭、福興、花壇、埤頭、溪州及芳苑等6鄉，也提報創生計畫尚未獲會報通過，但各有1至2個項目符合中央部門計畫，也已獲匡列經費，可望後續執行。包含了社頭鄉河濱公園環境改善、福興鄉體驗觀光、花壇車站周邊改善工程、埤頭鄉芙朝村綠美化教育園區、溪州森林公園區域亮點改善、芳苑鄉台61線橋下閒置空間利用、漁民廣場整修。

(中時 )