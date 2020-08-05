付不出3千萬加班費 台鐵豪撒千萬做行銷惹議

台鐵積欠兩個月的加班費，現在又被踢爆半年內撒1549萬元，請行銷公司幫忙經營臉書社團，而這家行銷公司「春露」，就是去年被立委爆料，農委會養網軍的標案公司。對此，交通部長林佳龍今(5日)則是回應，相關標案一定依法辦理，相信大家看得見台鐵努力成果。

台鐵豪撒千萬找春露做行銷惹議。(圖/中天新聞)

據《中天電視》報導，春露在2019年3月遭爆料農委會網軍標案公司，原本都淡出農委會了，2019年底轉移陣地到台鐵，一口氣標下台鐵2項標案，賺進1549萬元。對此，台鐵產業工會理事長王傑 表示，相信所有員工都很震驚，原來加班費不是沒有錢發，而是被拿去買這些公關公司；他進一步批，像是列車問題、很多設備缺失、人力不足、員工待遇調升部分，問題跟兩年前比，一點都沒有改變。

針對此風波，春露公司員工表示，目前相關人士都不在，無法做出回應。然而，交通部長林佳龍則是說，一切合法絕對杜絕弊案，相關標案一定是依法辦理，特別是興利、便民，也要落實防弊及可能爭議，相信大家看得見台鐵努力成果。

至於，運務處部份同仁加班費因法定預算不足而尚未發放一案，台鐵則說，員工有加班的事實，一定會依規定盡速補發放加班費，日前已擬具相關檢討分析資料陳報交通部，積極爭取同意以超支併決算方式處理，同時，企業工會也持續協助與交通部溝通協調，以期盡速妥善處理。

(中時新聞網)