屏東縣政府上月有3名局處長以個人生涯規畫為由，向縣長潘孟安請辭獲准，牽動縣府小內閣改組，5日5名新任處長一字排開，強調在潘剩餘2年半的任期內，將持續完成縣政工作，團隊繼續衝衝衝。

接掌傳播暨國際事務處兼縣府發言人的鄞鳳蘭指出，大家或許對前任處長黃建嘉請辭感到意外，他過去是縣府重要幕僚，兼具創意及想像力，但黃有40歲後的人生規畫，經過與縣長深夜長談，雖然不捨但仍給予最大祝福。

鄞鳳蘭坦言，雖然縣長進入第二任任期，但仍有已規畫卻未完成的政策必須實踐，包括村里間的關懷據點、原鄉文健站、月嫂培訓等，這屬於軟體部分；另高鐵南延屏東相關配套、屏東第2條東西向快速道路，榮總屏東分院也確定在明年11月進駐，相關整備工作都將持續。

至於外界關注的人口外流與青年就業問題，新任民政處長徐富癸說，持續招商引資已慢慢看到成果，未來還有更多企業洽談進駐工業區；勞動暨青年事務處長黃鼎倫也強調，配合屏東蓬勃發展的農業，可望從一級產業跨足到六級加工業，中間都是青年可以發揮的空間。

研考處長黃國榮則從農業處長轉調幕僚單位，未來將進行跨局處整合，把即將進行的工作清晰梳理，密切掌握進度。

升任農業處長的鄭永裕過去從農業處基層科員一步一腳印，熟悉農漁業及行銷等相關工作的他表示，正在興建的物產館、港區建設、畜牧汙染整治計畫與動保議題，都將同步進行。5位處長異口同聲的說，上任將無縫接軌，完全沒有蜜月期。

(中時 )