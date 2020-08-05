南投投監理成為「翻轉」監理服務，全國第一站。（廖志晃攝）

蔡培慧（左）肯定行動監理站，服務到庄腳。（廖志晃攝）

南投監理站新建廳舍5日啟用，交通部長林佳龍期許「人本交通，簡政便民」，透過主動服務回應民眾需求，讓南投監理站成為「翻轉」監理服務的全國第一站；而且，監理業務不再禁止越區，「一個監理站，通通都能辦」了。

南投監理站新建廳舍，位於南投市中興新村，啟用典禮由林佳龍、行政院中辦執行長蔡培慧、立委羅美玲，公路總局局長許鉦漳，立委馬文君服務處主任黃世榮、立委許淑華服務處主任黃書杭等人共同剪綵。

蔡培慧指出，公路監理機關已經有很好的績效，透過手機上網就能辦理很多業務，還有行動服務到庄腳服務鄉親，以及宣導大型車視野死角、內輪差等道安知識，成效卓越；羅美玲表示已，她為竹山鎮鄉親爭取下鄉考照服務，每次都有上百名民眾參加，可見監理服務深入偏鄉，的確造福鄉親。

南投監理站展示的全新數位行動監理站，可以深入偏鄉提供換照、地址變更等服務，還可進行筆試及路試；車輛號牌智慧收繳機，未來將提供24小時服務，民眾可以隨時辦，不受上班時間限制。

2.0數位自助服務機具有身分驗證、多元支付，以及直接取件三大功能，包含燃料費及交通罰鍰的繳納、牌照重領以及報廢證明等服務，皆可透過身分證或者自然人憑證驗證辦理；費用的收取也提供現金、行動支付、信用卡，及活期轉帳等多項途徑給民眾選擇，讓民眾辦理時更便利、安心。

南投監理新站是綠建築，玄關採人字形設計，象徵以人為本，出入平安；軟性曲線櫃台，展現柔和親和力；大廳天花板圓形設計，象徵安全運轉和圓滿的車輪，並導入公路總局企業識別體系，讓民眾感受軟硬體都不一樣的監理站。

(中時 )