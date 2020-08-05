倫元投顧分析師陳學進表示，5日台股持續呈現「開高震盪走高」格局，終場上漲92.38點作收，漲幅0.72％，收在12,802.30點；櫃買指數亦同步大漲，終場上漲2.00點作收，漲幅1.21％，收在166.98點；三大法人進出方面，外資轉賣2.91億元、投信續買16.86億元、自營商轉賣1.86億元，惟外資法人於台期貨市場上則持續加碼837口多單，累計淨多單部位為31,663口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股3月觸底反彈至今，指數一度創13,031點歷史新高，僅不到5個月時間已大漲4,500多點。全球疫情持續高燒不退、美中關係緊張、以及歐美第二季經濟成長率表現慘淡的心理影響下，使投資人感到不安。不過在多頭趨勢向上、市場熱錢不斷、以及政策面和法人大戶心態積極偏多的前提下，預期後市行情持續震盪向上。

8月大盤震盪偏多，可以兩大策略因應：第一、就VIX恐慌指數來看，雖全球狀況不佳，照理說恐慌指數應狂飆大漲，但卻還頻創近期新高，就代表整體行情未變；第二、就資金面而言，2008年金融海嘯期間，美國聯準會在5年之內，總計釋放逾3兆美元資金，但這次，自2月起連袂降息至「近零利率」水準開始，展開一連串印鈔、撒錢、救經濟策略，全國各級政府及央行總計已釋放高達5兆美元，且持續增加中，也造就這一次百年難得一見的大行情。

個股方面，本周納入投資組合的愛地雅，搶攻高階電動自行車市場，營運現轉機。雖5日創近期新高、出現震盪壓回走勢，不過配合內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍將有大漲再創新高的機會。

此外，盤面上類股與個股輪動結構精彩，不僅台積電、聯電、聯發科、矽智財、力旺、世芯-KY、瑞昱、祥碩、譜瑞-KY、矽力-KY持續超強走勢；威盛、欣興、南電、景碩、華通、泰鼎-KY、臻鼎-KY、先豐、雙鴻、力致、晶技、華擎、加百裕、奇力新、信昌電、聯德-KY、精元、萬潤、京鼎、同致，以及生技股中天、合一、亞諾法、長興、杏輝、順藥、申豐等也接連上漲，顯見市場法人大戶偏多氣氛濃厚。

(工商 )