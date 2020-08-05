豐銀投顧分析師羅雅渝表示，4日美股能源股及房地產類股領漲，那斯達克、費半指數持續創高，美股四大指數全面收紅。台股跳空開高上漲52.4點，由台積電、大立光、聯電帶領站上12,800關卡，加權終場上漲92.38點，收在12,802點。櫃買指數收在166.98點，上漲2.0點。

以技術面觀察，加權指數震盪走高，大盤沿上升趨勢線往上，5日、月、季線，所有均線全數翻揚，呈多頭排列，技術指標KD黃金交叉，收在12,816點，越過重要轉折12,769點，高檔形成小W底，同步站上7月28日大量黑K中值12,782點。盤面類股良性輪動、量價結構搭配得宜，有機會再挑戰13,000點。櫃買指數收盤站上月線165.37點，6日將開始向下扣抵7個交易日，屆時有機會扭轉向上。

個股方面，本周納入投資組合的TPK-KY宸鴻（3673），筆電及平板產品出貨成長強勁，第二季營收持平、毛利率約5％、寫下8個季度以來的高點，稅後淨利3.1億元，每股淨利0.76元，表現優於預期。第三季為傳統旺季，公司預估營收季增15％～20％，看好觸控筆電需求，大舉擴充筆電液晶顯示模組（LCM）產能，估計年底產能翻倍。

此外，本周白宮與議會就新一輪紓困方案進行協商，可望使美股資金行情延續發展。台灣國安基金在3月進場後，7月中第二季例會決議持續受權不退場，大盤持續資金輪動，加上進入第二季財報和7月營收密集公布期，勢必影響個股走勢。

展望後勢，整體多方、格局不變，指數可逢拉回進行布局，建議持續聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(工商 )