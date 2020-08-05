永誠投顧分析師李忠興表示，美國6月工廠訂單月增率報6.2％，優於市場預期，美股4日在科技股帶領下，四大指數齊揚，費半指數及那斯達克指數更雙創歷史新高，激勵台股5日早盤開高52點，龍頭股台積電同步跳空開高至430.5元，大盤早盤一度站上12,800點關卡之上，惟盤中漲幅收斂，終場以12,802.3點作收，成交量2,398億元。

台股近日融資增幅較大，市場擔心籌碼凌亂問題，但集中市場雖創歷史新高，4日融資水位距離107年最高位置1,924億元仍差448億元；櫃買指數同樣距離107年高點745億元相差229億元，若以差距比例計算，大盤為30.4％，櫃買指數達44.4％，顯見融資仍具增加空間。融資不是不可增加，而是不宜增加過快，尤其當股價拉回融資反向大增，就有散戶套牢逢低攤平的疑慮；反而股價大漲融資大增，沒有籌碼凌亂的問題。

個股方面，本周納入投資組合的TPK-KY，第二季毛利率創近八個季度新高，每股盈餘達0.76元，投信與外資本周合計買超逾1.5萬張，看多不變。

目前個股與類股在調整位階和腳步，高基期的會逢獲利了結的賣壓，資金會重新尋找盤整型態突破的個股作切入，若能踩對節奏，預期仍有不錯的獲利機會。

(工商 )