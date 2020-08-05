啟發投顧分析師楊基政表示，美股費半指數及那斯達克指數4日續刷歷史新高，激勵大盤5日維持高檔整理格局，櫃買指數同步彈回166.98點，成功收復月線。

個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，受惠生技族群5日再度齊步走揚，後市持續偏多看待。

盤面輪動加快，除台積電、聯電作為多頭指標外，ABF載板及NB散熱族群更領先過高，策略上以同步族群與轉機股短打因應，同時留意7月營收佳及高殖利率個股。

(工商 )