針對中美關係等議題，總統兼民進黨主席蔡英文今日指出，受到疫情影響，美中原本就緊繃的關係更加惡化，最近有升級趨勢，台灣必須審時度勢，沉著應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。

民進黨中常會，由民進黨中國事務部主任吳峻鋕專案報告「美中關係變化下的兩岸關係」。

民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文談話指出，今年受到疫情影響，中美之間原本就緊繃的關係更加惡化，最近有升級趨勢，台灣也受到影響。台灣必須審時度勢，沉著應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。

蔡英文認為，政府會嚴密掌控與監控周邊事態，堅定捍衛台灣的國家主權與安全，除了政府在兩岸外交國防上做好準備外，執政黨也要透過社會溝通，強化全民對國家安全的警覺和支持。

台灣的堅定與存在，可以讓世人知道，民主自由的信仰者必定也是和平穩定的捍衛者，台灣會持續堅守民主法治與基本人權等普世價值，在中美關係動盪之際，為區域和平穩定做出實質貢獻。

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