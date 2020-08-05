2020年年初林俊傑因有感疫情造成世界劇變，與孫燕姿攜手寫下〈Stay With You〉；被譽為「新加坡國寶」的兩人今年更獲邀替國慶製作單曲，因而誕生了〈Stay With You〉英文版，並將於8/9的新加坡國慶日現場，與孫燕姿遠端連線演唱，希望用音樂的力量帶給大家能量，為辛苦奮鬥的人們加油打氣。

今年因為疫情關係幾乎待在台北的 JJ，年初與孫燕姿合作所寫下〈Stay With You〉，激勵不少前線的工作人員們；而〈Stay With You〉英文版也因新加坡建國55週年隨之催生！疫情影響著全世界，除了致敬所有前線人員以外，兩人也希望能夠藉由音樂的力量帶給大家更多正能量。而今年的新加坡國慶也因應疫情首次以全國直播方式，取代萬眾聚集的大規模慶祝活動，JJ也將以遠端連線的方式，與在新加坡的孫燕姿共同隔空獻唱。

JJ表示：「幾乎每年的8/9，無論我在哪，都會跟大家一起慶祝新加坡一年一度的建國日；今年很難得以這樣的方式參與，也希望世界快快恢復正常運作，大家一切平安！」而提到與孫燕姿共同寫下這首歌的心情，他則表示：「很感動，當時想到自己最快能做的，就是用音樂的方式激勵大家，很開心燕姿很乾脆的答應一起參與，才有現在這首歌的誕生。」此外，他也分享希望〈Stay With You〉的英文版能夠化為一股正向的力量，帶著大家一起前進，一同渡過難關。

林俊傑是亞洲唱作天王。（華納音樂提供）

孫燕姿是華語樂壇天后。（華納音樂提供）

(中時 )