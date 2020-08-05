佐佐木希近日被拍到一家三口牽手約會照。(取自日網)

日本第一美女佐佐木希與大15歲諧星渡部建結婚3年，婚姻亮紅燈，老公慘遭踢爆荒淫行徑，婚後同時劈腿至少6名女性，從AV女優到公司同事都是他的獵豔對象。然而佐佐木希卻大器選擇原諒老公不離婚，近日還被日媒直擊夫婦倆帶著兒子一家3口牽手約會照，不離不棄相當感人。

當紅諧星渡部建被爆偷吃6女，主動提出停工反省，退出主持電視、廣播節目共10個節目，原本年收入超過1億日幣不僅瞬間成空，還得面臨高達1億日幣的廣告違約金。

即便如此，佐佐木希依舊選擇大器原諒老公，早前更在社群網站PO文代替老公道歉，「非常抱歉這次因為丈夫不自覺地行動給大家造成不快，我們夫妻打算就這次的事件好好地談一次。我有今後繼續工作的想法，也請大家多多關照。」

佐佐木希說到做到，近日還被拍到與老公渡部建帶著兒子一家三口的牽手約會照，大器原諒老公之舉超感人，吸引網友留言評論「我服了…看看杏」、「大器呀姐姐」、「欸…這就很無語了，光速恢復感情」、「現在知道老婆的重要性了吧 不然連吃飯的錢都要沒有了」。

(中時新聞網)