◎防疫新生活沒人甩 8大場所擬強制戴口罩

世界疫情仍然嚴峻，確診人數超過1800萬人，死亡人數超過72萬人，防疫新生活運動遵從度低。中央流行疫情指揮中心今明列8大場所，特別建議民眾在這幾個場所務必戴口罩，包括醫療機構、教育學習場所、娛樂場所等。若實施成效不彰，擬改為強制戴口罩。

◎打死不願入境普篩 陳時中終於說原因

自從日本女學生、泰國移工、比利時工程師相繼感染確診後，國內對於邊境普篩的呼聲就越來越高，但中央流行疫情指揮中心至今仍不願妥協，指揮官陳時中今在記者會中解釋，主要是考量居家檢疫者若感染在十四天過後傳染力已不大，因此暫不考慮實施入境普篩。

◎涉SOGO收賄案 徐永明退出時代力量

時力前黨主席徐永明今日稍早透過助理向外宣布，為顧全時力大局，即刻起退出時代力量。

◎李婉鈺申請入黨 民進黨複審小組「不予入黨」

前新北市前議員李婉鈺6年前脫黨參選，遭民進黨開除，今年5月重新申請入黨，民進黨中常會入黨複審小組今將處理；據了解，複審小組尊重地方「不予入黨」建議；言下之意即否決李婉鈺入黨申請。

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(中時新聞網)