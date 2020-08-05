近年來我國積極推動風電產業，勞動部在去年放寬台電從事離岸風力發電海事工程者的7休1限制，今天再預告把「離岸風場及陸域風場之興建或運作維護從業人員」納為勞動基準法第84條之1（責任制）的工作者，初估影響約700人。

勞基法明定，經核定的84-1工作者，不受加班上限、一例一休等限制。

勞動部日前召開勞動基準諮詢會中針對歐洲在台商務協會函請核定「離岸風場興建及運作維護之離岸工作從業人員」、「離岸風場興建及運作維護之陸上支援工作從業人員」、「陸域風電業陸上安裝、維修保養與技術支援之工作從業人員」為勞動基準法第 84 條之 1 工作者一案討論。

會中委員對離岸風電納入勞基法84-1條，大多確有必要，但對陸域風電多數認為仍有欵慮。預告提及，我國現正積極推動綠色能源發展，而再生能源發電尤以離岸風電為關鍵的發展項目，考量離岸風場或陸域風場各類工作性質及現場需求，從業人員於工時規定適用上確實需要彈性，民眾可以在14日內陳述意見。

(中時 )