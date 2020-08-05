左營國中導護志工李錦宜（右二）、梁秋香（右一）在校服務多年，5日在樹德家商接受市府表揚。（洪浩軒攝）

學校導護志工一般都是由在校生家長擔任，但高雄左營國中志工隊別具特色，校內20多位導護志工兒女都已經畢業已久，但秉持著服務熱忱，持續無怨無悔默默為學校付出，就是希望協助學校每位師生的安全盡一分心力。

高雄左營國中導護組長李錦宜表示，當初跟大家一樣，因為孩子在學校就讀而加入志工隊，雖然孩子已經畢業許久，但自己身為媽媽，希望每個學生都能平安上學、快樂回家，她把維護師生安全當作自己的使命，所以在閒暇之餘就會到學校幫忙，目前在左營國中擔任導護志工已經超過10年。

李錦宜不畏日曬雨淋，即使是颱風天放假，學校通知不用前往值勤，但她一顆心懸在空中，就是放不下，還特地到校門口站崗，好巧不巧，有學生、家長沒有接收到停課消息前往學校，幸虧有她的指引，才讓他們在狂風暴雨下平安回家。

左營國中校長蔡智文表示，剛進到左營國中相當訝異，導護團隊竟然都是已經畢業已久學生的家長組成，他們的精神真的令人敬佩，盡心進立為學校付出，只為了守護每位學生安全，可以說是平凡中的偉大。

高雄市政府教育局5日在樹德家商舉辦各校導護志工表揚大會，代理事長楊明州到場嘉勉6500位長期維護學童上放學安全的志工同仁，除了平時落實交通安全教育，也協助校方建構校園周邊完善的通學環境，更展現笑容與親和力，做為學校與家長們之間溝通的橋樑，她們默默付出、不求回報的精神值得大家學習。

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