每年的6月至9月，是台股的除權息旺季，各上市櫃公司開始陸續發放「現金股利」或「股票股利」，現金股利就像一筆多出來的年中獎金，若未事前做好規劃將可能輕易被花掉。元大人壽建議，若想提高此資金效益，可選擇將現金股利投入兼具壽險保障與累積退休金的利率變動型終身壽險，在準備退休金的同時兼顧風險保障，讓資金穩健地長大。

歷經新冠肺炎疫情的衝擊，也再度喚起民眾對人身與醫療保障的重視。面對低迷的景氣，現金股利季的到來，讓領到股利的民眾手邊多了一筆可資運用的資金，元大人壽提醒，可藉此機會重新審視自己的保障缺口與需求，活用保單退休術達成人生安全防護、資產穩健增值的目標。

元大人壽建議用兩步驟及依現金股利多寡來進行保險規劃。首先可強化健康險保障，以因應高齡化帶來之長壽風險。如，實支實付醫療險不但可補強住院日額之不足，讓醫療保障更周全，提前替未來醫療照護作準備。以「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約（JR）」為例，這是一張實支實付型醫療附約商品，住院時，病房費、雜費兩者可共用實支實付的額度，另外再給付住院日額保險金，做為因住院而收入中斷的部份補償，以達到病房費日額給付及實支實付2合1更全面的效果。很適合尚未投保實支實付醫療險的民眾，或是已有實支實付醫療險想再增購以提高住院醫療品質者。

強化了基礎保障後，有多餘的金額再進行穩健的資產累積與退休規劃，提高未來生活之安定性。元大人壽建議，可透過長年期繳的利率變動型壽險來強化保障、累積資產，尤其近期台幣兌美元具匯兌優勢，選擇美元保單更能達到資產配置多元化。針對注重財務規劃安全的民眾，可選擇有重疾豁免設計的利率變動型增額終身壽險，以「元大人壽美鑫傳美元利率變動型增額終身壽險（FY）」為例，針對七項重大疾病（重度）提供豁免保費功能，當客戶不幸罹患重大疾病時，無需煩惱因罹病而導致收入中斷，影響繳費能力及未來退休金之累積。

針對重視壽險保障的民眾，以「元大人壽長富增利美元利率變動型終身壽險（FJ）」為例，從首年繳費起即可規劃高壽險保障，在累積財富的同時，亦可給家人安心保障，在人生重要時刻，例如結婚、生子階段或保單每屆滿5年享有20％保額增加權（66歲前），在責任增加時或更有能力時，讓保障和財富也提升；此商品還提供生命末期可提前給付身故保險金70％設計，身故保險金自己也能用得到，讓人生最後一哩路更具尊嚴。

(工商 )