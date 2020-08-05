全球新冠肺炎疫情持續延燒，延續遠距在家辦公趨勢，達方(8163)因NB鍵盤訂單強勁，且電動自行車為主的綠能產品出貨放量，第3季及下半年營運展望樂觀，達方董事長蘇開建表示，第3季業績可望比第2季好，上下半年營收比重可望達45:55，明年在鍵盤、綠能及零組件三大業務佈局收割下，明年成長幅度可望超越今年。

達方今天下午舉行法說會，會中公佈今年第2季與上半年財報，由於新冠肺炎疫情讓居家辦公、線上教育對NB採購新興需求增加，帶動公司第2季鍵盤出貨季增50%，且綠能與元件產品也在各國解封後訂單持續回籠，營收貢獻明顯，達方第2季合併營收為57.3億元，較上季成長39.3%，較去年同期成長14.3%，合併毛利率17.4%，營業淨利率為5.4%，稅後盈餘為2.5億元，較上季成長147%，單季每股盈餘為0.89元；累計上半年合併營收為98.4億元，合併毛利率為17.1%，營業淨利率為4.4%，稅後盈餘為3.5億元，每股盈餘為1.24元。

蘇開建表示，新冠肺炎改變上班及交通運輸生活方式，讓NB及電動自行車需求強勁，NB鍵盤自第2季開始需求強勁，原本擔心第3季NB需求減緩，但因全球新冠肺炎疫情未止，部分美國企業已宣布在家辦公至明年，第3季NB鍵盤需求還是很好，雖然第4季還有一些變數，預估第3季及下半年NB鍵盤出貨還是會成長。

在綠能產品部分，蘇開建表示，受到新冠肺炎疫情影響，電動自行車需求大增，公司來自於德國自行車訂單增加1倍，預估今年世同電動自行車出貨約10萬台，其中40%為電動自行車，在電池及自行車業務佈局發酵，今年自行車、掃地機器人及太陽能等綠能業務佔營收比重可望達20%到25%，明年相關產品業務可望較今年成長50%，佔整體營收比重可望上看30%。

在被動元件部分，蘇開建表示，公司在去年投資10億元，將被動元件產品往高單價、車用等立基型市場發展，搭配轉投資以天線等產品為主的詠業，希望透過轉型到高價值產品，提升公司獲利。

詠業去年營收為11億元，每股盈餘為3.84元，預估今年營收成長10%，公司計畫今年公開發行上興櫃，明年用高科技股上市。

儘管下半年新冠疫情蠢蠢欲動，中美兩國爭議不斷，使全球政經情勢充滿不確定性，蘇開建表示，長期對內精實、對外策略聯盟策略方向不變，今年上下半年營收比重約45:55，明年在周邊、綠能與整合元件暨材料三大事業佈局效益顯現下，明年成長幅度可望超越今年。

(時報資訊)