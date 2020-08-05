世界衛生組織公布65歲以上聽損人口近三分之一，換算成台灣的聽損者已超過100萬人，且聽力受損者卻未配戴助聽器比例高達80%。明基醫(4116)旗下明基聽力投資台灣前三大助聽器通路-虹韻助聽器，啟動「180天滿意宣言」，為陪伴聽損者走過適應期，把試聽期拉長至180天，並客製化規劃「助聽器聽技巧訓練」，利用助聽器聽技巧的訓練，讓大腦重新連結聲音、適應助聽器，漸漸回到社交圈，改善溝通、不再害怕與人互動。全台39間門市、3間聽力所加入計畫，一路「伴你聆聽」。

虹韻在台已有20年服務經驗，實際訪談使用者後歸納發現，價格、本人排斥以及無法適應是未佩戴助聽器的主因，其中無法適應占大多數。

虹韻總經理王安表示，在服務過程中，觀察到太多人助聽器戴不住、聽不好，沒有經歷過完整的配戴流程，在與人溝通的過程中，常常會受到許多挫折及壓力。」由於瞭解聽損者的需求與難處，虹韻正式發表助聽器「180天滿意宣言」。

經統計，虹韻上半年已有近1,600位購買助聽器的顧客進行助聽器聽技巧訓練，讓聽損者藉由透過聽力檢測、選擇合適的助聽器、音質調整和客製化專屬的助聽器聽技巧訓練教材，在180天內適應助聽器，若認為效果不佳或是對產品有疑慮，在第一個月或第六個月，可以申請「全額退費」。

美國約翰霍普金斯大學醫學院研究也顯示，減少聽力刺激，恐增加5倍罹患失智症的風險，民眾不能再忽視聽力問題。據美國國家衛生中心統計，有聽力問題的患者平均會延宕7年至10年才尋求治療，這過程中逐漸遺忘許多聲音，當戴上助聽器重新聽到聲音時，往往造成初次配戴的不適應及不舒適等問題。

臺北護理健康大學語言治療與聽力學系副教授兼系主任童寶娟表示，長期聽力受損後，沒有接收語音刺激會造成神經退化以及辨識力下降，除了聽覺輔具適時介入之外，需搭配聽能復健及技巧練習，幫助聲音與大腦重新建立連結。

(時報資訊)