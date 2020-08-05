新冠肺炎疫情影響，航空業及旅遊業大受打擊，維珍澳洲航空公司（Virgin Australia）5日宣布，將終止其子公司的廉價航空澳洲虎航（Tigerair Australia）的運營，同時裁員3000人。

綜合媒體報導，新冠肺炎影響導致澳洲國內旅遊大幅下滑，又加上政府關閉邊境，維珍澳洲航空收入銳減導致債務無法償還，在4月決定進入自願接管破產程序。

維珍澳洲航空5日對澳洲證券交易所(Australian Securities Exchange)發佈公告，內容提及將關閉旗下子公司澳洲虎航的運營，並裁員3000人，同時留下6000名員工。

維珍澳洲航空也將繼續暫停國際航班，直到航空業復甦，維珍澳洲航空執行長斯庫拉（Paul Scurrah）於一份聲明中表示，「國內和短程國際旅行的需求，可能需要至少3年時間，才能回復到疫情爆發前的水平，實際的時間可能要更久。」

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(中時新聞網)