三星（Samsung）於今晚舉行Galaxy 2020 Unpacked發表會，正式揭曉Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Galaxy Watch3以及Galaxy Tab S7 / S7+平板電腦，新品數量相當豐富。本篇側重Galaxy Note20系列兩款新機，揭曉各別差異。

針對Galaxy Note新品，三星提前向台灣消費者進行前測調查，消費者對下一款Galaxy手機的期待包含：（1)相機功能提升：包含夜拍再進化以及雷射自動對焦功能。（2)嶄新的Spen功能：對於真實筆觸以及語音同步筆記功能感到驚艷。（3)DeX無線多工應用：首次以無線方式串連手機裝置與電視·橫跨不同裝置進行多工處理。針對消費者的期待與需求，三星終於推出Galaxy Note20以及Galaxy Note20 Ultra，升級S Pen與Samsung Notes功能，提供更完善的跨裝置、PC整合功能，並進一步提升攝影力，讓使用者工作、娛樂同時兼顧。

三星Galaxy Note20 反面。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Note20 機身。（黃慧雯攝）

Galaxy Note20

Galaxy Note20搭載平面6.7吋O極限全螢幕、Super AMOLED螢幕，提供8GBRAM；128GB / 256GB ROM。4300mAh 電池，比前一代增加23%。25W閃充0-50%充電只需30分鐘，充滿則需70分鐘。採用6400萬超高畫素鏡頭，支援3倍混合變焦、最高30倍超高倍變焦並搭載前置1000萬畫素自拍鏡頭。

三星Galaxy Note20 Ultra反面。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Note20 Ultra搭載曲面6.9时O極限全螢幕。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Note20 Ultra機身。（黃慧雯攝）

Galaxy Note20 Ultra

Note20 Ultra搭載曲面6.9时O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X 螢幕，戶外亮度比前一代最高提升25%，最高減少13%藍光，支援120Hz螢幕更新率，提供12GB RAM；128 / 256 / 512GB ROM，可擴充記憶卡至1TB。電池4500mAh，比前一代增加5%。25W閃充0-50%充電只需30分鐘，充滿則需70分鐘。採用1億800萬億級畫素鏡頭、支援5倍混合光學變焦、最高50倍超高倍變焦·並搭載前置1,000萬畫素自拍鏡頭。

三星Galaxy Note20系列 S Pen新增五種手勢控制功能。（黃慧雯攝）

S Pen降低延遲 Samsung Notes功能大幅升級

Galaxy Noto20系列搭載的S Pen較前代大幅降低延遲，可讓使用者擁有流暢自然的手感，帶來更擬真的書寫體驗。升級的S Pen遠端遙控3.0-Anywhere actions，新增五種全新的手勢操控(左側勾、右側勾、上迴勾、下迴勾、N字搖擺)，能自指定為快速返回、進入主頁、螢幕截圖、開啟指定應用程式等功能。

Samsung Notes則新增語音同步筆記功能，將錄製語音與抄寫筆記時間軌同步紀錄。只需要選取部分區域文字，即可快速跳轉到該段錄音段落。參加講座或會議、訪問錄音，能省去事後對照筆記重複翻找音檔秒數的時間,工作效率大躍進。對於經常有錄音工作需求的工作者來說，十分具有吸引力。

Samsung Notes還新增支援轉存PPT格式，檔案製作更便利。並支援PDF匯入筆記，可在PDF檔案上進行手寫註記，不論簽署文件、教材講義畫重點，都能輕松一筆完成。更新增多種筆記格式，底色、底線與格紋樣式都能自由選擇·另外藉由AI水平校正功能，可將隨手抄下的筆記轉為正確角度，參與會議、整理筆記更簡單也更專業。Samsung Notes筆記總管功能，則透過類PC介面文件夾及頁面結構，可將雜亂的筆記分門別類的管理。

藉由登入三星雲端帳號，可自動同步儲存筆記，在手機、平板及電腦中切換運用。如果經常使用多款三星裝置（例如筆電、平板、手機）能跨裝置同步，在任何三星裝置上都能即時掌握最新的筆記進度。

進化版的「Link to Windows」功能與整合的Microsoft電腦端「您的手機」應用程式，可在不同的裝置之間複製、貼上文字與圖片、拖放檔案。預計在2020年末，將可在Window PC上同步執行多個應用程式·獲得更具效率、緊密串連的體驗。

升級 Samsung DeX無線多工應用，這一次不須透過任何線材，即可將手機畫面無縫轉移到電腦螢幕或是顯示器。

三星Galaxy Note20系列專業錄影模式可指定收音方向。（黃慧雯攝）

專業錄影模式可指定收音方向 滿足影片創作需求

Galaxy Note20搭載6400萬畫素主相機、1200萬畫素超廣角相機、1200萬畫素長焦相機。而Galaxy Note20 Ultra則是搭載1億800萬畫素主相機、1200萬畫素超廣角相機、1200萬畫素長焦相機，並具備雷射自動對焦功能並支援測距。

拍攝功能上，Galaxy Note20 Ultra支援最高50倍超高倍變焦、Note20支援最高30倍超高倍變焦。並支援Nona Binning技術能在低光源下捕捉更多光線，提升影像清晰度。藉由AI輔助，在一鍵拍錄功能上也有所提升，也增強了背景音樂的功能。

錄影功能上，支援21:9比例的8K @24fps錄影（除了16:9比例之外），並且可以支援120fps拍攝，透過慢速播放可以呈現前所未有的細膩影像。並增加可控制變焦功能，可調控變焦速度，讓影像創作上增加戲劇性。收音則可指定前、後或是全指向收音方向，且能看見音量表，來確認收音狀況；也可透過USB外接麥克風，開啟藍牙則可配對藍牙無線耳機來收音，針對Galaxy Buds+ Live更優化收音品質，帶來更好的效果。

支援5G並增加設備間連線分享能力

Galaxy Note20 與Galaxy Note20 Ultra全球版本採用高通Snapdragon 865+處理器或是Exynos 9830處理器，支援5G與Ｗi-Fi 6，支援Sub-6 以及mmWave頻段，可享受高速、低延遲的5G網路。另外全球也提供4G版，台灣上市哪個版本待後續官方公布。

透過與微軟之間的合作，還有支援5G與Wi-Fi 6的特性，Galaxy Note20系列對於雲端遊戲也帶來更強的支援，可暢玩Xbox Games Pass Ultimate當中超過100款遊戲。

Galaxy Note20 Ultra也是三星手機中首款搭載UWB技術的手機，具備指向性功能，在使用Android裝置間通用的Nearby Share鄰近分享功能時，可以更準確的知道檔案分享的對象。未來也將陸續開通數位鑰匙功能，可用於解鎖住家大門，或是協助消費者尋找其他設備。

全球上市資訊

Galaxy Note20在全球推出銅(Mystic Bronze)、綠 (Mystic Green )、灰(Mystic Grey )三色；Galaxy Note20 Ultra將推出銅(Mystic Bronze）、白(Mystic White)、黑(Mystic Black）三色。其中GalaxyNote20 Ultra搭載智慧型手機有史以來最堅固的玻璃材質Gorilla Glass Victus。Galaxy Note20全色系以及Galaxy Note20 Ultra的銅色款採用霧面機身設計，Note20 Ultra黑、白色款的機身則是亮面設計。Galaxy Note20系列將自2020年8月21日起陸續於特定市場販售。台灣上市資日期、價格、容量、機身顏色款式，是否有4G版等資訊，等候後續公布。

(科技)