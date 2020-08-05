教育處長陳添丁指出，今年嘉縣首次由縣政府集中辦理縣內28所公私立國中及完全中學國中部的1年級新生電腦亂數編班，事實上嘉義縣走了好久，才到這一步。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府5日在太保國中舉辦首次國中一年級新生電腦亂數編班。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府5日在太保國中舉辦首次國中一年級新生電腦亂數編班。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

教育部推動常態編班已17年，嘉義縣政府5日在太保國中舉辦首次國中一年級新生電腦亂數編班，對象包含所有今年即將就讀嘉義縣公私立國中及完全中學國中部一年級的學生，嘉義縣長翁章梁親自按下按鍵啓動亂碼編班，希望落實常態編班後，能讓每個孩子享有相同的基本學習資源。

依現行規定，國民小學及國民中學各年級應實施常態編班，不過編班作業可由地方縣市政府辦理或各校自行辦理，以往嘉義縣採各校自行辦理，但有部分學校的作業長期缺乏公開透明，造成學習資源分配不平均、未重視學生多元能力及學生遭歧視產生偏差行為等陳情案件不斷。

嘉義縣政府教育處長陳添丁指出，今年嘉縣首次由縣政府集中辦理縣內28所公私立國中及完全中學國中部的1年級新生電腦亂數編班，但台南市、南投縣早已公開編班，嘉義縣走了好久，才到這一步。

陳添丁說，目前國中升學方式，除學科外，又採計品德表現、運動體能、興趣表現等，常態編班符合多元升學需求，且其他縣市都常態編班，沒理由嘉義縣就處不利位置，雖然面對首次常態編班或許部分學校仍有些擔憂，但常態編班是個理念與價值，並沒有對與錯。

翁章梁表示，落實常態編班，可發展學生的多元能力，更能落實教育平權，保障每一個孩子的學習權益。

(中時 )