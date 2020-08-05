嘉義市志光補習班教室用隔板防疫。（嘉義市政府提供）

新冠肺炎疫情依舊嚴峻，嘉義市長黃敏惠5日視察補習班防疫情形，加強宣導「防疫鬆綁不鬆懈」、「拱手不握手、勤洗手」、「密閉空間戴口罩」等防疫措施，確實做好個人健康衛生管理，以降低感染風險，保護自己也保護他人。

黃敏惠感謝補習班防疫工作落實，並說，防疫必須超前部署，務必提高警覺，前一陣子疫情較和緩，但防疫鬆綁不鬆懈，密閉空間仍要戴口罩，拱手不握手，也要勤洗手，拚經濟更要拚防疫，讓嘉義市成為安全的好城市。

志光文理短期補習班經理李進豐說，補習班張貼防疫宣導公告，要求學生全程戴口罩上課，並採取記點的方式，如未戴口罩2次，會停權2周，教室全面消毒，補習班座位設有隔板，讓學生安心上課。

教育處長林立生說，市府配合疫情指揮中心最新公告事項，即時將相關資訊以Line訊息通知各補習班，因補習班教室大多是密閉空間，且無法維持社交距離，務必落實戴口罩政策，讓家長放心，師生安心。

市府表示，出入無法保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站、車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動時，請佩戴口罩，勤洗手。

(中時 )