高雄輔英科大推廣教育中心開設很夯的「時尚快剪培訓班」，特別聘請國際大賽評審李品軒等堅強師資，指導原住民朋友快速剪髮的技巧，幫助他們學習一技之長，還有台東學員長途跋涉習藝，結訓時更至高雄仁愛之家為長輩義剪，讓課程別具意義。

勞動部調查美髮產業屬人力密集服務業，國內快剪店已逾百家，每年都有超過2億商機，衍生人力短缺問題，因此，輔英科大與原民會合作，協助原住民進修第二專長，進行專業在職訓練，讓他們在120個小時結訓後，便可迅速進入職場或進升快剪設計師，提高優渥報酬。

輔英科大推廣教育中心主任黃國銘指出，當初希望培養原住民發展第二專長，所以與原民會合作，在綜合考量之下，他們選擇開立容易入門又有實用技能的「時尚快剪培訓班」，20位學員在長達4個月的訓練下，各個受益良多，多位學員也成功轉職，紛紛感謝校方及原民會開設此班，讓他們工作獲得第二春。

除了到校受訓，輔英科大校方還為學員們舉辦一場溫馨的結訓典禮，他們到高雄仁愛之家驗收成果，利用4個月學到的快剪技能，幫60多位弱勢長輩整理面容，在炎熱的天氣下，將頭髮梳理過後神清氣爽，看到長輩經過他們的巧手後露出久違的快樂笑容，不禁讓學員們感到欣慰，更確定自己做出正確選擇。

(中時 )