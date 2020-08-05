因應中國大陸崛起，印太戰略正成為新的外交熱點，印太地區也成了中美角力的新戰場。在印太戰略中扮演吃重角色的澳洲最近警告，區內的軍事化速度前所未見，中美爆發熱戰不再是不可想像的事。

澳洲總理莫里森5日以視訊方式出席美國科羅拉多州亞斯本安全論壇，指出澳洲與想法一致的盟國（美、日、印）建立印太聯盟將是他施政的「重中之重」。他說：「印太是當前戰略競爭的中心，此處因為領土爭議導致緊張加劇。」

對於中美的緊張與對峙，他的看法較前總理陸克文少了些戲劇性。陸克文上周在《外交事務》（Foreign Affairs）撰文，指陸美在未來3個月（美國選前）爆發武裝衝突的風險「特別高」。莫里森回應稱，他的政府在上個月更新的國防政策白皮書裡表達過類似觀點，只不過表達方式與陸克文不同，也沒有後者戲劇化。

他說：「在《二○二○國防戰略更新》，我們承認之前被視為無法想像、連可能都談不上的事，再也不用那樣的脈絡考慮了」。美聯社指，莫里森的言論顯示他認為陸美可能爆發熱戰，但立場沒有陸克文戲劇化。

不同於華府許多人，莫里森不認為陸美陷入新冷戰，稱情況與美蘇冷戰大相徑庭。他說，對於如何因應大陸在南海的強勢作為、中印邊境衝突、在香港擴權，他沒有答案，但自己是樂觀主義者，重要的是有可達成的建設性及戰略平衡。

(中時 )