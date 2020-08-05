8月1日開始，振興券第二波開放登記，將於8月15日進行請領，只要支付現金NT$1,000，就能獲得NT$3,000面額的振興券，等於多了NT$2,000的「小確幸」可供運用！搭配國旅安心補助NT$1,000，10月底前國內旅遊正是好時機！

因應政府振興券議題，高雄義大皇家酒店特別於暑假期間的週一至週四平日時段，推出「振興1+1」專案，可自由選擇入住12坪大的經典客房同日兩間或是連續兩晚，包含兩間客房的翌日雙人自助式早餐，優惠價NT$6,600，等於每間房間NT$3,300，每間客房可以搭配政府提供的國旅安心補助NT$1,000及振興券提供的免費額度NT$2,000，等於只要NT$300，就能輕鬆入住南台灣最負盛名的五星級度假飯店 - 義大皇家酒店。

除了300元就能入住的超殺折扣外，義大皇家酒店結合鄰近的義大遊樂世界與義大購物廣場，亦有推出一系列的優惠引客，優惠一：8月底前19歲以下免費暢遊義大遊樂世界；優惠二：20歲以上義大遊樂世界門票NT$580，加碼好禮四選一(原價NT$899)；優惠三：8月底前透過飯店官網訂購高鐵票享6折優惠；優惠四：年底前於義大購物世界單日消費滿NT$3,000，加贈NT$10,000現金抵用券；優惠五：可於飯店現場以農遊券消費，參加永齡農場手作體驗課程；優惠六：8月29日起加碼週日亦適用「振興1+1」住房專案。六大優惠加上安心補助與振興券利多，義大皇家酒店讓您今年非來不可！

補助、優惠、振興券等多重利多，今年暑假，義大世界讓您不用出國，就能享受精省又豐富的假期。義大皇家酒店訂房專線：(07)656-8158，飯店官方網站：http://www.edaroyal.com.tw/。

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