台南市政府農業局每年都會舉辦國產蜂蜜評鑑工作，並積極對外推廣台南好蜜，南市目前通過養蜂產銷履歷驗證有楠西區養蜂產銷班第3班集團認證1件及六甲區田偉志個人驗證1件。（莊曜聰攝）

台南市是蜂蜜主要產區，但近年受到極端氣候影響收成，去年一度無蜜可採，所幸今年氣候溫和，果樹開花正常，蜜源充足使得產量也稍有回升，南市養蜂產業相當興盛，養蜂戶數及箱數逐年增加，養蜂可生產多樣化的蜂產品，南市府農業局也輔導農民取得產銷履歷認證，讓消費者更安心。

目前蜂蜜都已陸續完成採收，南市府農業局5日舉辦記者會，嚴選在地蜂蜜及周邊加工產品，也邀請通過產銷履歷的農民現身說法，台南市養蜂人口從2011年的87戶，養蜂箱數1萬4460箱，增加到去年的146戶，箱數2萬4545箱，增加近6成，產銷班則有18班，班員227人，是全台最多。

農業局每年都會舉辦蜂蜜評鑑，並對參賽者品質做2階段把關，初評以儀器檢驗分析水分含量、蔗糖含量、糖類含量、水不溶物含量、酸度、澱粉？活性、HMF（羥甲基糠醛）及抗生素、農藥殘留等9項，複評則針對色澤、香氣及風味等3項進行感官品評，公正客觀，今年全台龍眼蜜評鑑，12名特等獎中南市就占了4位。

因應現代人對食安越趨重視，農業局也輔導農民取得產銷履歷認證，要打響台南好蜜名聲，台南市目前有楠西區養蜂產銷班第3班取得集團認證1件，六甲區田偉志個人驗證1件；楠西區養蜂產銷班班長、昇鋒蜂場負責人蔡勝峰說，本產蜂蜜5台斤裝約1200到1500元，較進口蜜貴，但品質跟果香味濃郁。

(中時 )