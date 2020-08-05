外媒援引知情人士透露，大陸「造車新勢力」小鵬汽車在赴美IPO前融資4億美元。此前有報導稱該車企擬籌資3億美元，但另一位投資者加入談判，使籌資總額達到4億美元，目前這筆資金是該公司7月籌集的5億美元的附加資金。

CNBC報導，除了阿里巴巴和卡達投資局（QIA）主權財富基金之外，阿布達比主權財富基金Mubadala也加入這輪4億美元的投資。Mubadala沒有立即對此事發表評論。知情人士指出，該輪融資已接近完成。

此前，小鵬汽車於7月31日傳計畫8月在美上市，擬集資7億美元以上。外媒指出，美國銀行、瑞士信貸和摩根大通正為小鵬汽車的上市做準備。

36氪報導7月31日援引一位投資者透露，小鵬汽車剛確定上市時間，預計最快8月，最晚不超過9月。針對上述傳聞，小鵬汽車稍後回應，不評論市場傳言。

小鵬汽車的營運主體為2015年1月成立的廣州橙行智動汽車公司，該公司經營範圍包括車輛工程的技術研究、開發，以及汽車零售、租賃等。

(工商 )