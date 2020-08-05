2020年7月大陸房地產企業銷售百強房企單月累積實現全口徑銷售金額，同比上升24.8％，增速較上年同期大幅提升11.1％。7月行業銷售持續超預期主因為去年基期較低，加上市場供給放量且居民需求持續釋放。整體來看，大陸高收益債券後市表現看俏。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，受惠於大陸經濟率先復甦且將持續反彈與寬鬆的貨幣政策，大陸房地產銷售預期將持續回溫，進而降低信用風險，持續看好大陸高收益債券後市表現。

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