中韓自貿協定（簡稱協定）第三次聯委會3日透過視訊會議方式舉行。雙方共同回顧協定近年來的實施情況，積極評價協定對雙方間貿易投資的促進作用。雙方商定，協定第四次聯委會將於2021年由韓方主辦。

據東方財富網報導，中國商務部、發改委、財政部等部門組成的中方代表團，與韓國產業通商資源部、貿易委員會、財政經濟部等組成的韓方代表團與會。

中韓認為協定對於雙方共同應對新冠肺炎疫情影響、維護供應鏈與產業鏈穩定的意義重大。會議期間，雙方就協定項下貨物貿易、經濟合作、原產地規則、海關程序與貿易便利化、衛生與植物衛生措施、技術性貿易壁壘、智慧財產權、貿易救濟及中國威海和韓國仁川建設地方經濟合作示範區的進展交換意見。

中方就加強協定實施工作、提高優惠措施利用率等與韓方深入交流。雙方一致表示，將進一步加強協定項下各領域合作，攜手努力做好實施工作，更好地惠及雙方企業和人民。

協定於2015年12月20日正式生效並第一次降稅。協定實施以來，雙方已進行六次關稅削減，零關稅貿易額覆蓋率已達55％以上，優惠關稅利用率持續提升。目前，中國是韓國第一大貿易夥伴國、進口來源國和出口對象國；韓國是中國第三大貿易夥伴、第一大進口來源國和第三大出口對象國。

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