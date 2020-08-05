李翊君將於12月5日在台北國際會議中心開唱，對於演唱會開賣在即是否心情緊張，李翊君神色自若表示：「才不會呢！」不過隨後馬上改口表示，才不會不緊張不擔心，她透露自從3日記者會後，心裡真的開始擔心票房，「畢竟已經3年沒辦個唱，今年台灣又是一個艱難的一年，發生了許多事情，都是讓大家措手不及，也不知道現在歌迷、粉絲們還想不想聽她唱歌。」

她拍胸保證今年演唱會上所唱的每首歌都是經典，絕對會引起聽眾共鳴，呼籲大家相揪來聽演唱會，她感性地說：「真的謝謝大家對我的喜愛，這次演唱會一定會用心演唱，這陣子大家都太緊繃，真的希望能用歌聲讓大家鬆一下。」

儘管已是第3次個唱，李翊君仍求好心切想突破過去，她透露，記者會開完的隔天，她特別與導演開始討論相關橋段，更針對舞台設計討論了一番，希望讓歌迷可以值回票價，至於大家最關心她的肩傷，她也會努力復健，希望到時用最好的狀態來面對所有歌迷朋友。「李翊君2020翊如既往演唱會」，12月5日在台北國際會議中心演出，門票在8月6日中午12點於寬宏售票系統(kham.com.tw)全面開賣。

李翊君睽違三年，將於12月舉辦個唱。寬宏藝術提供

(中時 )