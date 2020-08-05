民眾投訴永興村1處農路緊鄰懸崖沒圍欄，獅潭鄉公所現勘發現原有天然樹障被砍伐，緊急擺設交通錐等安全警示措施。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉永興村永東農道往上達土地公區間道路，被民眾投訴長達700公尺道路無邊坡護欄設施、夜間照明不足，緊鄰懸崖非常危險，但鄉公所現勘調查，卻指出該邊坡原有樹木天然屏障，是投訴人私自砍伐，疑涉違《森林法》函文縣府會勘，林務科表示，將通知地主及行為人說明釐清案情。

投訴人就是肇事者，這麼誇張的事情就發生在獅潭。今年7月底羅姓民眾在網路PO文投訴，獅潭鄉永興村永東農道往土地公區間道路，有長達700公尺道路沒有設置護欄，加上夜間照明不足，下方緊鄰15公尺懸崖，堪稱是「第一危險路段」，希望公所能盡快搶修，甚至找來民代陳情。

不過鄉公所接獲陳情後派員現勘調查，卻發現該路段下邊坡原有樹徑達40至50公分的樹木天然屏障，全被人私自砍光，沒了樹木屏障，下邊坡縱深可達6至7公尺，看起來的確危險，因此緊急設置交通錐、警示燈並拉起警示帶，詳細追問才發現，原來投訴人就是砍掉樹木的肇事者。

鄉公所建設課指出，當時邀集投訴人會勘，他坦承樹木是他砍的，但地主不是他，覺得地主疏於管理，樹木雜亂有礙觀瞻才動手砍樹，當下有告誡他不應私自砍伐，但樹被砍已成事實，公所顧及用路安全還是會增設護欄，只是目前預算有限，且此案是人為非天災，排程仍以緊急且交通需求量大者優先。

縣府農業處林務科表示，此案待收到公文後，先查地號確認是否為國有土地，若為國有土地將由國產署及林務局處理；非國有土地則通知地主及行為人向縣府說明，行為人若未經申請核准且未取得地主同意砍伐，除依《森林法》最低處12萬元罰鍰，涉及侵占、竊盜等刑事罪，案件將移送警方處理。

(中時 )