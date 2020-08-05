知名樂團「蘇打綠」與前老闆林暐哲的糾紛不斷，目前已改名「魚丁系」，為了根本解決侵權問題，蘇打綠提起確認經紀合約不存在訴訟，同時請求移轉「蘇打綠」商標。台北地院首開庭，因尚未釐清本案管轄權及商標價值，今未進行實質審理。

蘇打綠聲明分兩部分，第一先確認與林暐哲的經紀合約不存在，後再請求移轉「蘇打綠」商標。為防在訴訟結果確定之前，林暐哲將「蘇打綠」商標移轉出去，造成後續執行困難，蘇打綠先前向北院聲請定暫時狀態假處分。

北院當時認為商標爭議應由智財法院審理，裁定移轉管轄，智財法院裁准後，林暐哲方已提抗告，因此，在本案中林方律師認為第二項聲明既然涉及商標，也應單獨移轉給智財法院，僅將經紀合約部分留北院審理。法官則認為，兩項聲明有關聯，若分割不同法院，恐有裁判矛盾之虞。

另為計算裁判費，蘇打綠方主張商標號價值約為165萬元，對此法官詢問：「會不會太少？」林方律師則說，商標價值應經過鑑定，且蘇打綠是6個成員，應付6人份的裁判費。因雙方對於管轄權、訴訟標的價值均無共識，法官庭末諭知本件候核辦。

庭後，蘇打綠的律師徐則鈺表示，因林暐哲近年來提告多件侵權官司，蘇打綠希望解決最根本的合約、商標問題，才決定於今年5月提起本件訴訟。

(中時 )