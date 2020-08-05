台大雲林分院神經醫學中心成員有兒童神經外科、小兒神經科、兒童復健及神經復健科，右五是許皓淳醫師。（周麗蘭攝）

許皓淳醫師以雞蛋破殼，蛋黃流出殼外為例，說明「成長性顱骨骨折」發生時，腦脊髓液流出的情形。（周麗蘭攝）

一名1歲大女嬰遭汽車前輪壓破頭骨，送到台大雲林分院時全身抽搐，經兒童神經外科、小兒神經科醫師合力搶救回一命，2個月後頭皮卻腫一包，還會隨脈搏跳動，證實為萬分之一發生率的「成長性顱骨骨折」，再開刀修補硬腦膜、重建顱骨後恢復正常。

這名女嬰在巷弄馬路遭汽車撞倒，頭骨破裂、顱內出血、全身抽搐，送入兒童加護病房，該院神經醫學中心接力搶救，女嬰5天後拔呼吸管，第11天可以從嘴巴進食，第19天出院。

不過兩個月後，女嬰的頭皮腫一包還漸漸變大，磁振造影發現顱骨下的硬腦膜有撕裂傷，骨折無法癒合，裂縫越來越大，就診時已裂開五公分長、一公分寬，腦脊髓液漏出累積在頭皮下。

兒童神經外科醫師許皓淳指出，這種逐漸變大的顱骨裂縫稱為「成長性顱骨骨折」，嚴重時大腦組織也會膨出，好發於三歲以下幼童，一半會有神經缺損，一半會有癲癇症。

這名女童開刀修補補硬腦膜、重建顱骨，第五天就出院，目前兩歲十個月大，發展無異常。

許皓淳表示，兒童頭部受創80％是輕症，家長可觀察是否有嘔吐、活動力下降、嗜睡、手腳無力症狀，若有一定要就醫，中、重度創傷可能影響智力，兒童的神經可塑性強，早期復健非常重要。

根據文獻統計，兒童頭部外傷的男女比率是1.8：1，各國發生率差異很大，台灣每年約5萬名青少年或嬰幼兒發生頭部外傷。台大雲林分院2019年有806例，手術4例。

(中時 )