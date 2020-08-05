有竊盜前科的35歲林姓男子上月底到新竹五顯宮竊取神像金牌，廟方人員貼出監視器影像提醒其他宮廟注意此人，未料林男食髓知味，4日傍晚又再度前往五顯宮伺機下手，此次廟方人員早有準備，即刻報案讓警方當場逮人，警方還在林男身上查獲少量安非他命，訊後以依毒品及竊盜罪嫌移送法辦。

林嫌上月底到五顯宮假借拜拜之名，實則趁機摸走神明身上的金牌。五顯宮主林漢文指出，兩枚金牌市值大約1萬2000元，最近金價上漲，可能是小偷偷竊主因，自己也趕緊把監視器畫面貼上網，提醒其他宮廟多注意此人。

廟方貼出影像後，香山派出所主動介入調查，調閱監視器追查林嫌動向，並請其他派出所協助指認竊嫌。廟方人員還來不及去報案，竊嫌4日傍晚又自動上門，此時廟方人員早有準備，前一天便把其他金牌收起來，避免再遭竊賊順手牽羊。

竊賊4日傍晚又出現時，眼尖的林漢文發現該人衣著與監視器畫面上一模一樣，相貌也相似，隨即報警處理。警方抵達現場後，發現該名35歲的林姓竊嫌身上竟有少量安非他命，趕緊帶返派出所處理，全案警詢後依毒品及竊盜罪嫌移送新竹地檢偵辦。

(中時 )