全球家飾鑄件廠泰金-KY(6629)於今日公告，7月營收1.03億元，年增21.32%，累計前7月營收6.4億元，年增11.61%。

在新冠疫情影響下，帶動了美國居家辦公潮，美國主流30年房貸利率創下歷史新低，低利率加上居家辦公需求，推升美國換屋熱潮，因此對於居家裝潢或修繕的需求明顯增加，公司在近期已明顯感受到客戶拉貨的強勁力道，下半年接單情況樂觀，有望再創單季佳績。

泰金去年平均月營業額約在8000~8500萬之間，今年在新客戶項目量產出貨，以及既有客戶產品滲透率提升下，上半年度月平均額已提升至9000萬元，且繼6月營收創新高後，7月營收連續2月份破億元大關。泰金今年3月底因火災影響電鍍部分產能，致部分訂單出貨遞延，6月份產能回復正常水準，出貨補足4、5月份訂單加上前述接單狀況穩定，6月營收創單月歷史新高。依目前接單狀況，泰金今年有望再攀高峰。

(中時新聞網)