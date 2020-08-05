防疫不鬆懈！ 中市國運中心落實實聯制、戴口罩。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極嚴防疫情變化，即日起國民運動中心、港區運動公園等所轄場館，配合中央流行疫情指揮中心最新防疫措施，落實「實聯制」、量測體(額)溫、手部消毒、密閉空間戴口罩、單一出入口管制等各項措施；提醒民眾配合，一同建立安心運動場所，守護自己與他人健康。

運動局長李昱叡表示，自新冠肺炎(COVID-19)疫情以來，運動局持續要求台中市國民運動中心、港區運動公園等所轄場館執行各項防疫措施，包括實名入場登記、單一出入口管制、入場量測額(體)溫及雙手消毒、一線服務人員全程戴口罩、入口及排隊處設置社交安全距離(1.5公尺)標示、保持場館通風良好、積極配合中央防疫政策及通報程序等。

李昱叡強調，配合中央流行疫情指揮中心最新公告，市府昨起再度要求業者落實「實聯制」入場登記、量測體(額)溫、手部消毒、電梯前公告「進入電梯應戴口罩」及進入密閉空間應戴口罩等防疫措施，保障市民健康、維護環境衛生，提醒民眾配合。

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