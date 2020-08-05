龍肚國小36位師生參訪奇美博物館，進行一場藝術閱讀。（林雅惠攝）

高雄市美濃區龍肚國小30名學生在薛伯輝基金會協助下，前往奇美博物館，進行一場藝術閱讀，學生從演化中看到藝術，也在影子魔幻轉中樂翻天，了解光影的變化與奧妙，藝術原來這麼好玩、有趣。

薛伯輝基金會2年多前把愛與融合教育帶進美濃小鎮，成立搖籃咖啡，結合學校，拓展文學、藝術在鄉下的張力，也推動閱讀，培養孩子的軟實力。

奇美博物館從2019年7月間起推出影子魔幻展，邀請15位國內外當代藝術家作品，串聯出影子的奧妙與采姿，也激發觀眾對影子的認知與想像，薛伯輝基金會免費招待龍肚小朋友來看特展，一窺奇美博物館的文化藝術之美。

學生們參觀「有影無影？」影子魔幻展驚呼連連，除欣賞到藝術家利用光影，創造出的絢麗作品，也從體驗中更了解光影，知道光影身處四周，隨時可加碼演出。「太有趣了，學到好多不知道的知識」，學生劉芯妤、張寧樂在其中。

薛伯輝基金會執行長蔡瑛珠表示，推動閱讀不只是讀書，而是紀錄及閱讀生活，讓孩子碰到問題時，有更好的思維，進而能迎刃而解。這次奇美博物館藝術閱讀之行，也讓孩子認識創辦奇美博物館的許文龍，因有夢想而努力達陣，讓全世界都看得到。

(中時 )